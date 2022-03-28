سيدة: جبت دهب بفلوسي وأهلي عاوزين ياخدوه بعد جوازي.. ومبروك عطية يرد

وجهت سيدة شكوى للدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من أهلها وأنهم يريدون الحصول على الذهب الذي اشترته بمالها، وقالت المرأة في رسالتها: «جهزت نفسي دون مساعدة من أهلي واشتريت ذهبا بما تبقى من مال تجهيزات الزواج، وبعد زواجي، فوجئت أن الأهل يريدون الحصول على هذا الذهب، وعندما رفضت، جاء أهلي إلى المنزل وفضحوني عند زوجي».

قدرة الأهل على تجهيز الابنة

رد «عطية»، على رسالة المرأة، في بث مباشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «لدي رسالتين واحدة للشاكية، وأخرى لأهلها، الرسالة الأولى للأهل: اتقوا الله في بنتكم، وإذا كنتم قادرين على تجهيزها ولم تفعلوا فأنتم آثمون، فالقادر على إسعاد البنت ولا يسعدها فهو عاصٍ وآثم، ولا تنسوا أن هذه الابنة رحمتكم من تكاليف الزواج، واشترت لنفسها ما تريده بمالها، فلماذا تريدون أن تحصلوا على الذهب».

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فيما وجه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الرسالة الأخرى للزوجة الشاكية، قائلا: «هنيئا لك لما توصلي الرحم بالهاتف المحمول فقط، وهنيئا لك عندما تتصلي بهم ولا يردوا، فترد لك الملائكة، فالواصل المهجور ثوابه أعظم من الواصل الموصول، وهذا ما ورد عن النبي محمد صل الله عليه وسلم».

فرصة التوبة قبل شهر رمضان

ذكر مبروك عطية: «يا بنتي إحنا بنعمل لأخرتنا عندما نلقى الله سبحانه وتعالى، وداخلين على أيام صيام، حيث سينطلق بعد أيام شهر رمضان»، موجها رسالة للجميع: «فرصة قبل رمضان للتوبة حتى ندخل رمضان والإنسان نظيف بلا ذنوب».