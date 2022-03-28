تفاصيل مقتل سيدة واتهام نجلها بطعنها.. والتحقيقات: حاصل على ليسانس «شريعة»

«قلبي على ولدي انفطر .. وقلب ولدي عليا حجر» كلمات لمثل شعبي تنطبق على جريمة شهدتها قرية القناوية في نجع حمادي، متهم فيها شاب بقتل أمه طعناً بسكين داخل منزلهما في القرية بسبب خلالفات مالية، وألقت مباحث مركز نجع حمادي القبض عليه وجرى عرضه على جهة التحقيق التي قررت حبسه.

حبس المتهم بقتل والدته في نجع حمادي

وباشرت جهة التحقيق مناقشة المتهم بقتل والدته في نجع حمادي، لاستكمال المحضر ومعرفة الدوافع وراء الجريمة، وقال المتهم في التحقيقات الأولية إن والدته رفضت منحه أموالاً فقتلها.

وقررت جهة التحقيق بعد معاينة مسرح الجريمة في نجع حمادي حبس المتهم لحين صدور القرار النهائي بعد الاطلاع على تحريات مباحث مركز شرطة نجع حمادي.

وكانت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تمكنت من القبض على المتهم بقتل والدته في قرية القناوية في نجع حمادي.

تفاصيل الواقعة

وتبين بحسب التحريات الأولية أن الجريمة وقعت فجر الأحد، على يد نجلها، بعد أن تعدّى عليها بعدة طعنات في نجع حمادي.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا إخطاراً يفيد بمصرع «آمنة. م» 52 عاماً، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بـ3 طعنات بنجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة حسام.م، 30 عاماً، ابن المجني عليها، حاصل على ليسانس شريعة، قتل والدته بثلاث طعنات بسبب خلافات مالية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها أعطت الجاني المتهم مبلغاً مالياً قدره 1500جنيه، مساهمة في إجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، ورفضت، فطعنها 3 طعنات بسلاح أبيض في منطقة الصدر حتى فارقت الحياة.

تم نقل الجثة مستشفى نجع حمادي، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.