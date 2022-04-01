رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مقتل 3 طيارين بسبب تحطم طائرتي تدريب بكوريا الجنوبية

كتب:

إيمان رحيم
10:04 ص | الجمعة 01 أبريل 2022
طائرة تدريب

طائرة تدريب

أفادت وكالة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل منذ قليل، وفاة 3 طيارين في كوريا الجنوبية، جراء تصادم طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية وتحطمهما.

الطائرتان تحطمتا في حقل أرز بمدينة ساتشون

وأكدت الوكالة الروسية، على أن الطائرئتين من طراز KT-1، تحطمتا في حقل أرز بمدينة ساتشون بجنوب كوريا الجنوبية، على بعد نحو 300 كيلو متر من العاصمة سول، وهو ما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد أرسلت القوات حاليا فرق الإطفاء والتي تتكون من أكثر من 30 من رجال الإطفاء والطوارئ إلى موقع التحطم، مشيرة إلى عدم توافر المزيد من التفاصيل حتى تلك اللحظة.

اقرأ المزيد:

كوريا الجنوبية تطالب أمريكا واليابان بتشكيل قوى ثلاثية ضد جارتها الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية ينقل مقره الرئاسي لوزارة الدفاع: وداعا البيت الأزرق

تحطم طائرتين شراعيتين في ألمانيا

حوادث حول العالم: تحطم طائرة عسكرية بالجزائر.. ومقتل 3 في حادث بالولايات المتحدة
بقلم إيمان رحيم