عاجل.. مقتل 3 طيارين بسبب تحطم طائرتي تدريب بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل منذ قليل، وفاة 3 طيارين في كوريا الجنوبية، جراء تصادم طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية وتحطمهما.

الطائرتان تحطمتا في حقل أرز بمدينة ساتشون

وأكدت الوكالة الروسية، على أن الطائرئتين من طراز KT-1، تحطمتا في حقل أرز بمدينة ساتشون بجنوب كوريا الجنوبية، على بعد نحو 300 كيلو متر من العاصمة سول، وهو ما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد أرسلت القوات حاليا فرق الإطفاء والتي تتكون من أكثر من 30 من رجال الإطفاء والطوارئ إلى موقع التحطم، مشيرة إلى عدم توافر المزيد من التفاصيل حتى تلك اللحظة.