«المسرح مصنع المواهب».. تعرف على أبرز عمالقة الفن من الخشبة للشاشة

المسرح أبوالفنون، هكذا أخبرونا على مدار السنين، ولهذا من الطبيعي أن يكون المورد الأول للكثير من المواهب التمثيلية التي أبهرتنا خلال السنوات الماضية سواء على مستوى إنتاجات السينما أو الدراما وخير دليل على ذلك الفنانة رحمة أحمد التي جذبت أنظارنا جميعًا منذ طلتها بأحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، المعروض حاليًا ضمن الخريطة الدرامية الرمضانية، إذ تفاعل معها عدد كبير من متابعي المسلسل، كما أشادوا بموهبتها المتميزة أيضًا.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن رحمة أحمد، ليست الأولى التي تخرج من بوابة المسرح لتتألق على مستوى الدراما بل سبقها الكثير من نجوم الفن، التي تستعرض «الوطن» أسماءهم ورحلتهم من المسرح إلى شاشة السينما او الدراما في التقرير التالي.

خالد صالح

يُعد خالد صالح، أسطورة من أساطير الفن المصري، الذي أبهرنا بموهبته الفريدة، وتقمصه للعديد من الشخصيات المختلفة، ولكن قبل ظهوره على شاشات السينما والتليفزيون، كان له مشوار كبير على خشبة المسرح، إذ تمكن من تقديم عدد كبير من المسرحيات على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، واستطاع أن ينجح في ذلك بدرجة كبيرة.

ليخوض الفنان الراحل خالد صالح، تجربة السينما والتليفزيون، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، ولعل أبرز هذه الأعمال هي، «هي فوضى»، «القنصل»، و«تيتو»، و«عمارة يعقوبيان»، و«تاجر السعادة»، و«سلطان الغرام»، و«بعد الفراق».

محمد ممدوح

تمكن الفنان محمد ممدوح، خلال فترة قصيرة أن يحقق نجاحًا كبيرًا، سواء في مجال السينما أو الدراما، ولكن قبل ظهوره على الشاشات، بدأ «ممدوح»، مشواره الفني، من خلال خشبة المسرح، حيث قدم عددا من الأعمال المسرحية الناجحة.

ليظهر الممثل محمد ممدوح، بعد ذلك على شاشة السينما، التي كان من أشهرها: «بيبو وبشير»، و«الفيل الأزرق»، و«ولاد رزق»، و«كدبة كل يوم».

كما قدم أيضًا الممثل محمد ممدوح، عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة، أبرزها: «تحت السيطرة»، و«شد أجزاء»، و«جراند أوتيل»، و«لا تطفئ الشمس»، وغيرهم.

أحمد فتحي

وفي الحديث عن أحمد فتحي، فنحن نتحدث عن حالة من الكوميديا الخالصة، إذ تمكن هذا النجم من أن يحجز مكانًا له وسط عمالقة الكوميدية المصرية، إذ بدأ مشواره الفني، من خلال تقديمه لعدد من المسرحيات الناجحة.

ليقرر الفنان أحمد فتحي، الدخول إلى عالم السينما والتليفزيون، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: «سمير أبوالنيل»، و«الحرب العالمية الثالثة»، و«بنات العم»، و«صاحب السعادة»، و«الرجل العناب»، و«بدون ذكر أسماء»، وغيرها.