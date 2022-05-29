رئيس التحرير

محمود مسلم

إبعاد «سوري» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وإنشاء 3 مراكز إصلاح

كتب:

محمد مجدي
10:40 ص | الأحد 29 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 941 لسنة 2022، بإبعاد محمد سليم عبدالفتاح الخطيب «سوري الجنسية»، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما أصدرت وزارة الداخلية، القرارين رقمي 930 و931 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنا مصريا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، والسماح لـ21 آخرين باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

وأصدرت  وزارة الداخلية كذلك، القرار رقم 923 لسنة 2022، بإنشاء 3 مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن البحيرة.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.

اقرأ المزيد:

قبل غلق باب التقديم.. اعرف مواعيد إجراء قرعة حج وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تعلن البدء في إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

وزارة الداخلية تضبط 1219 قضية تموينية متنوعة

وزارة الداخلية تواصل توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ أمان

رابط التسجيل لقرعة الحج 2022.. التقدم من خلال وزارة الداخلية أو «التضامن»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.