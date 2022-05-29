إبعاد «سوري» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وإنشاء 3 مراكز إصلاح

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 941 لسنة 2022، بإبعاد محمد سليم عبدالفتاح الخطيب «سوري الجنسية»، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما أصدرت وزارة الداخلية، القرارين رقمي 930 و931 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنا مصريا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، والسماح لـ21 آخرين باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

وأصدرت وزارة الداخلية كذلك، القرار رقم 923 لسنة 2022، بإنشاء 3 مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن البحيرة.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.