مصرع مزارع أسفل عجلات قطار في السنطة.. «عدى من مكان مش مخصص للعبور»

لقي مزارع في قرية مسهلة بمركز السنطة في محافظة الغربية، مصرعه أسفل عجلات قطار «زفتى - طنطا»، وذلك خلال عبوره شريط السكك الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

عبور من مكان غير مخصص للمشاة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز السنطة، من ناظر محطة سكة حديد مسهلة، يفيد بأنه أثناء مرور القطار «زفتى - طنطا»، تلاحظ لسائقه عبور أحد الأهالي لشريط السكة الحديد من «شط الترعة»، وهو مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إطلاق صافرة الإنذار أكثر من مرة ولم يستجب، وتم اصطدامه ووفاته، وتبين أنه يدعى «أشرف.ع. ال. ل»، 57 عاما، ومقيم بقرية مسهلة، وتم إبلاغ الإسعاف عن طريق الوحدة المحلية لنقله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إصابة 5 أشخاص في حادث سير

وفي واقعة أخرى، شهد طريق «طنطا - المحلة»، حادث سير بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة، وتبين من التحريات أن الحدث بسبب سرعته الزائدة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وهم «دنيا محمد حسنين، رنا الكردي، محمد إبراهيم الشافعي، حمدي عماد الطحان، طارق عبد الوهاب»، وجميعهم مصابين بكدمات وكسور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.