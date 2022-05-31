إصلاح هبوط أرضي بشارع المحطة في سمالوط دون إصابات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، من إصلاح هبوط أرضي، صباح اليوم الثلاثاء، بشارع المحطة بحي شرق المدينة، دون أن يسفر عن سقوط أي إصابات.

رفع 320 طن مخلفات صلبة وقمامة

كلف المهندس أحمد راشد مهدي، رئيس مركز سمالوط، الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز، وإدارة الطرق والصرف الصحي، بالانتقال الفوري إلى مكان الهبوط، وتم توفير كميات من الرمال، وإعادة إصلاح مكان الهبوط، وتحويل خط سير الحركة بالمنطقة أمام حركة انتقال الأفراد والسيارات، كما تابع نائب رئيس المركز أعمال النظافة في حي جنوب المدينة، ورفع ما يقارب من 320 طن مخلفات صلبة وقمامة بنطاق الحي.

تسليم ابتدائي لمشروعات حياة كريمة

وشهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمنتهية بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل على تنفيذ 457 مشروعاً بنطاق 19 قطاعاً خدمياً بمختلف القطاعات الخدمية بقرى مركز أبوقرقاص، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

أوضح المحافظ أن المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى جاهزية تامة للتسليم النهائي، تشمل مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية ومدرسة السلام الإعدادية وتطوير مدرسة مصطفي التوني الاعدادية المشتركة ومد وتدعيم شبكات المياه في قرية اتليدم ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في ابيوها وتبطين ترع صليبة أبيوها.

ألتقي المحافظ، خلال جولته بالمواطنين من أهالي القرى للتأكد من توصيل الخدمات للمواطنين بالمنازل، كما وجه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.