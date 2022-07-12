إصابة 4 أشخاص في تصادم على طريق حوش عيسى بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«تروسيكل»، على طريق «فرهاش - حوش عيسى» بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بنقل 4 مصابين للمستشفى

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بنطاق المركز، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «سميرة ع. ع.»، 50 سنة، مقيمة حوش عيسى، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«أحمد ش. ك.»، 26 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، و«مازن م. ش.»، 14 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«هنية س. ش.»، 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفك وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.