إصابة 10 بتسمم لتناولهم وجبات فاسدة في أحد الأفراح بقنا.. بينهم 5 أطفال

أصيب 10 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الجمعة، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غداء في أحد الأفراح بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقي إخطارا يفيد إصابة 10 أشخاص من بينهم 5 أطفال بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وجبة فاسدة في فرح

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمركز فرشوط، إن المصابين تناولوا وجبة غذائية فاسدة أثناء حضورهم حفل زفاف في قرية رفاعة مركز فرشوط.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى فرشوط المركزي كلاً من: عبير خلف محفوظ 20 عاما، هبة خلف محفوظ 22 عاما، خلف محفوظ عبدالعال 60 عاما، جنا كمال أحمد 3 سنوات، هناء خلف محفوظ 25 عاما، حسنة علي محفوظ 22 عاما، محمد محفوظ أحمد عام واحد، عبدالرحمن كمال أحمد7سنوات، لمياء خلف محفوظ 9 سنوات، أحمد كمال أحمد 7 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .