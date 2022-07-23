حبس عاطل بالإسماعيلية.. «ملحقش يسرق العربية طلع بالكاوتش»

أمرت النيابة العامة في مدينة الإسماعيلية، قبل قليل، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة إطارات إحدى السيارات كانت متوقفة أمام مستشفى جامعة قناة السويس، بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بعدما فشل في سرقة السيارة.

واستمعت النيابة العامة بقسم ثالث الإسماعيلية إلى أقوال المتهم بارتكاب الواقعة وواجهته بتحريات المباحث الجنائية والمسروقات التي تم ضبطها بحوزته خاصة بالواقعة.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو قصير يوثق واقعة سرقة سيارة، أثناء توقفها أمام مستشفى جامعة قناة السويس، بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، حيث بدت السيارة بدون اطارات.

فريق بحث لضبط الجناه

وعلى الفور، شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير مباحث الإسماعيلية، والمقدم شادي الكفراوي، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، ودلت التحريات على أن أحد الأشخاص وراء ارتكاب واقعة سرقة إطارات السيارة أثناء توقفها أمام المستشفى، وبتكثيف التحريات، توصل الضباط إلى هوية المتهم.

وتمكنت مأمورية أمنية من قوة القسم من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أقر بارتكاب واقعة سرقة إطارات سيارة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة خاصته المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كشف لغز سرقة أغطية البالوعات

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، في وقت سابق، من إلقاء القبض على عاطل يستخدم سيارة ملاكي خاصته لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من شوارع الإسماعيلية.

وكشف فيديو تداوله بعض المواطنين، عن قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من أحد شوارع منطقة «أرض الجمعيات»، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم استعادة المسروقات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.