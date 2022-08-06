والد الأول دمج علمي علوم: أجّل جلسات العلاج الطبيعي علشان ميضيعش المذاكرة

حالة كبيرة من الفرح والسعادة طغت على أسرة أحمد عبد الحميد جاد، الأول شعبة علمي علوم- الدمج التعليمي، لتفوق ابنهم في امتحانات الثانوية العامة 2022، بعد اجتهاد كبير طوال الأشهر الماضية، ليمتلئ المنزل ببهجة غير مسبوقة، إذ حصل على مجموع 396 درجة من إجمالي 410 درجة، ليتم الإعلان عن اسمه في كشوف أوائل الثانوية العامة بمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

«أنا فرحان أوي»، بدأ «أحمد»، حديثه لـ«الوطن» بالتعبير عن شعوره بتلك الكلمات، قائلاً إن تفوقه في امتحانات الثانوية العامة نتاج تعبه الطويل، واستذكاره لدراسته ساعات طويلة، لأكثر من 10 ساعات في اليوم، متمنيا أن يلتحق بكلية الصيدلة وأن يوفقه الله في حياته بعد التخرج من الجامعة.

تأجيل جلسات العلاج الطبيعي

كما عبر والده عن سعادته الكبيرة: «كنت برة في الشغل لقيت كل الناس بتقولي ابنك طلع من الأوائل»، مؤكدا أن ابنه كان يبذل مجهود كبير، ونتيجة لحرصه على الدراسة وعدم تضييع أي وقت قرر تأجيل جلسات العلاج الطبيعي، التي يواظب عليها لعلاج اعاقته الحركية في قدمه، منذ 3 شهور قبل امتحانات الثانوية العامة.

حلم الالتحاق بكلية الصيدلة

وأضافت والد أحمد أن أكثر شخص يستحق التقدير والفرحة هي أمه لأنها كانت تتابع معه كل خطوات العلاج والمذاكرة، وعن حلمه في الالتحاق بكلية الصيدلة أوضح، أن العائلة تفكر دائما في اختيار كلية تتناسب مع اعاقته الحركية، ووجدنا أن حلمه في الالتحاق بالصيدلة سيتيح له العمل بسهولة بعد التخرج على كرسيه المتحرك.