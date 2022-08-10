تفاصيل تطوير مجمع التحرير.. مبنى فندقي فاخر باستثمارات 200 مليون دولار

وقعت شركة «كايروهاوس»، عقود شراكة مع عدد من شركات التطوير العقاري، لتنفيذ أعمال تطوير مجمع التحرير، في إطار خطة الدولة ممُثلة في صندوق مصر السيادي لإعادة استغلال الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير منطقة وسط القاهرة.

«الوطن»، تستعرض أبرز ملامح التطوير بعد توقيع عقود الشراكة بين الشركة الممثلة للتحالف الأمريكي «كايروهاوس»، الفائز بأعمال تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير وعدد من الشركاء للإعلان عن بدء العمل في مشروع تطوير مجمع التحرير.

حجم الاستثمارات 200 مليون دولار

يقدر حجم الاستثمارات بمشروع تطوير مجمع التحرير بنحو 200 مليون دولار وتهدف خطة التطوير إلى تحويل المجمع إلى مبنى فندقي فاخر وفقًا للمواصفات العالمية، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري الجديد للعاصمة المصرية.

وعبّر أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سعادته باختيار نخبة من الشركات الرائدة كشركاء تنفيذين لمشروع إعادة تأهيل مجمع التحرير، مؤكّداً ثقته في قدراتهم على تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات العالمية وإبهار العالم بما تملكه القاهرة من ثروة عقارية مميزة.

مشروع «كايروهاوس».. الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية

ويعد مشروع «كايروهاوس» هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية، لتقديم خدمة فندقية فاخرة على أرض مصر، ومن المخطط أنَّ يضم المشروع، أكثر من 450 غرفة وشقة فندقية فاخرة، إضافة إلى عدد من المطاعم وأماكن مخصصة للاجتماعات وإقامة الفعاليات، كما يعد أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى، ومن المنتظر أن تكون الأكبر من نوعها في القاهرة الكبرى، إذ يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تصوّر الشكل المستقبلي لمنطقة وسط القاهرة، بعد التطوير ليعد دعمًا مباشرًا لنوع جديد من الاستثمار في الاقتصاد المصري خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشروع يوفر 500 فرصة عمل مباشرة

ومن المنتظر أن يوفر المشروع ما يقارب 500 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل خلال مراحل التنفيذ، ويمثل نقلة نوعية لتطوير منطقة وسط مدينة القاهرة.

يُشار إلى أنَّ مجمع المصالح الحكومية المعروف اختصاراً بمجمع التحرير، صممه الدكتور مهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951 في عهد الملك فاروق، ويعد مجمع التحرير مبنى إداري لإدارات مختلفة، كان يضم آلاف الموظفين الحكوميين، ويتكون من 14 طابقًا، وتكلف إنشائه قرابة مليونَي جنيه وقتها، وتمّ بنائه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

مجمع التحرير جزء من تاريخ مصر في قلب ميدان التحرير

ويمثل مجمع التحرير جزءا من تاريخ مصر في قلب ميدان التحرير، الذي شهد أحداثًا مصرية مهمة، ومن الناحية الهندسية يعد مجمع التحرير متعدد الأشكال، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة خطوطها الجانبية تنساب بنعومة، أما إذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أي إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، قمتها زاحفة نحوك، تتسم بالحيوية، وإذا وقفت في منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس.