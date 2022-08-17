كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسيد عطا، رئيس قطاع التنسيق بالوزارة، وقيادات الوزارة، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الثانوية العامة الناجحين لمختلف الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضية والشعبة الأدبية.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، وفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي، وذلك لأكثر من 45908 طلاب.

- كليات التربية

- كليات الآداب «انتظام وانتساب»

- كليات الحقوق «انتظام وانتساب»

- كليات الخدمة الاجتماعية

- كليات السياحة والفنادق

- المعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2022، غداً الخميس، ولمدة 5 أيام، على أن يبدأ تسجيل رغبات المرحلة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.