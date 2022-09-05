مصرع طفلة سقطت داخل حوض غسيل خضراوات في كرداسة.. استشاري يوجه نصائح للآباء

لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل حوض خاص بغسيل الخضراوات بمنطقة كرداسة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع الطفلة داخل حوض غسيل الخضروات

وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة كرداسة تلقت بلاغا من والد الطفلة «بائع خضار» يفيد بمصرع طفلته داخل حوض لغسيل الخضروات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث للتأكد من صحة البلاغ، وبالانتقال تبين العثور على الجثة، وجرى إخطار النيابة العامة، لتولي التحقيق في الواقعة.

التحريات الأولية

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والاستماع لأقوال والدة الطفلة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تبين أن الطفلة المتوفية تبلغ من العمرعام وأن والدتها انشغلت عنها في أعمال المنزل، وفوجئت بغرقها داخل حوض غسيل الخضراوات بجوار منزلها.

وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

الأم انشغلت بأعمال المنزل

وبالفحص والمعاينة تبين غرق الطفلة حال انشغال والدتها بأعمال المنزل، فقامت الطفلة بالحبو إلى أن سقطت بحوض مياه مخصص لغسيل الخضروات، ملاصق لمدخل المنزل، وحال اكتشاف والدتها قامت بانتشالها بمساعدة الجيران إلا إنها فارقت الحياة، وبمناظرة جثة الطفلة على سرير غرفة النوم، لم توجد أي آثار لإصابات ظاهرية.

التصريح بدفن الجثة

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفلة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، واستعجلت تحريات المباحث النهائية والتفصيلية حول الواقعة.

الرأي النفسي في الواقعة

ويقول دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية معلقا على الواقعة أن الطفل يحتاج الحماية الوالدية والاهتمام نظرا للأهمية في عملية التنشئة، ويعول ع الأم اللوم الأكبر في الإهمال بالأبناء خاصة في السنوات الأولى في حياته لتمارس حاجات المنزل أو الترفيه حتى لا تحدث كوارث تؤدي إلى الوفاة مثل هذه الحالة التي أدت لمصرع الطفلة، ولذلك يجب عدم تجاهل الأطفال ورعايتهم.