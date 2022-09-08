إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بكفر الشيخ

أُصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية وقع على طريق «الأبعادية - الحامول»، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، ونُقل المصابان على الفور إلى مستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إشارة بوقوع حادث

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق «الأبعادية - الحامول»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من محمود خليفة عبدالسند، 23 عاماً، مقيم بقرية الأبعادية، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وهشام محمد عبد الحميد، 25 عاماً، مقيم بقرية 15 الحامول، باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متعددة بالجسم، وأجريت الفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال مستشفى الحامول المركزي ووضعهم تحت الملاحظة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.