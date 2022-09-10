قافلة طبية للكشف على المرضى مجانا احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

شهد مستشفى غار حراء بقرية الغار مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية لعلاج الأورام، برئاسة الأستاذ الدكتور علاء خليل أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبمشاركة الدكتور علي صبري والدكتور محمد جمال.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 58 حالة، وتحويل بعضها لمستشفيات جامعة الزقازيق لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وإجراء بعض العمليات الجراحية العاجلة للمرضى.

إشادات بنجاح القافلة

من جانبه أبدى الدكتور علاء خليل أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام بكلية الطب جامعة الزقازيق سعادته بنجاح القافلة، وبالتنظيم الناجح مشيرًا أنه سيقوم بعمل قافلة أخرى قريبًا من أجل توقيع الكشف الطبي على مرضى الأورام مجانًا.

وأكد خليل في تصريح لـ«الوطن» أنه قطع وعدًا على نفسه بخدمة مرضى الأورام في أي مكان، مقدمًا الشكر لمنظمي القافلة، ولفريق «معًا لخدمة قرية الغار» ولأسرة المستشفى والعاملين فيه بسبب التنظيم الذي وصفه بأنه كان غاية في الروعة من مجموعة مخلصة من الشباب، مشيرًا إلى أنه سيتابع كافة الحالات التي أجرى الكشف الطبي عليها وسيقوم بعمل اللازم لهم حتى يتماثلوا للشفاء.