«وصلة مزاح» تنتهي بإصابة نجار بارتجاج في المخ بسوهاج

تسبب مزاح بين عاملين بورشة نجارة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج في إصابة أحدهما بارتجاج بالمخ، بعدما تطورت مشادة بينهما إلى مشاجرة بالأيدي.

إصابة عامل بارتجاج في المخ

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى المراغة المركزي، بوصول «محمود. أ ب»، 24 عامًا، عامل بورشة نجارة ويقيم بدائرة مركز المراغة إلى المستشفى، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

مزاح تطور إلى مشاجرة

وبسؤال أهلية المصاب أفادوا بأن المجني عليه، مقيم ببندر أخميم، تشاجر مع «محمد. م. م»، 26 عامًا، عامل، بورشة نجارة ويقيم بمركز طهطا، بسبب المزاح بينهما بالعمل، حيث اعتدى عليه بالضرب المبرح مما نتجت عنه إصابته.

وبسؤال المشكو في حقه، قرر بمضمون ما تقدم وتطور المشاداة الناشئة بسبب المزاح إلى مشاجرة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال علاء عمر، محامٍ، لـ«الوطن»، إنه وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات، فإن عقوبة التعدي بالضرب، هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.