قانوني يوضح عقوب إهمال الأسرة للطفل وتعرض حياة للخطر

لا يعلم الكثير من المواطنين ممن يعرضون حياة أبنائهم للخطر بقصد أو بدون، أنهم معرضون للاتهام والحبس في بعض الأحيان بسبب الإهمال الأسري؛ وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية العقوبة المنصوص عليها في القانون المصري.

الإهمال قد يؤدي لوفاة الأطفال

يتعرض بعض الأطفال للخطر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مصرع الطفل نتيجة إهمال الوالدين ممن يتولون تربيتهم ورعايتهم، ولا تدرك الأسرة أنهم معرضون للمسائلة القانونية إذا حدث مكروه لأطفالهم أو إذا حرموهم من الاحتياجات الأساسية في الحياة وحقوقهم الطبيعية.

عقوبة الإهمال الأسري للطفل

ويقول منتصر البدراوي الخبير القانوني، إن قانون الطفل وضع عقوبة لتهمة الإهمال الأسري سواء كان عمدًا أو غير مقصود حيث في المادة الـ 12 سنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 تحديدًا في المادة الثالثة، التي تنص على «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال».

العقوبة قد تصل إلى الحبس

وأضاف «البدراوي»، أن قانون الطفل وضع عقوبة للأسرة التي تؤذي طفلها حيث نصت المادة 113 من القانون أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (98) من هذا القانون».