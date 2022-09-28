فتح باب التقديم لجوائز الدولة للتفوق 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فتح باب التقديم لجوائز الدولة للتفوق لعام 2023، في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، خلال الفترة من 1 أكتوبر، وحتى 31 ديسمبر 2022.

قيمة جائزة التفوق 2023

تبلغ قيمة قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري)، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:

- نماذج من أعمال المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال (نسخة ورقية وأخرى محملة على أسطوانة مدمجة)

- سيرة ذاتية وبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة «Word».

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة.

- تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم أو المرشح.

- مع الأخذ بعين الاعتبار، تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري، وذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر «تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال» للمتقدم أو المرشح، ولا يعتد برسالة الماجستير أو الدكتوراة كإثبات مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري.

- الأعمال المقدمة لا تسترد.

طريقة التقديم لجائزة التفوق

لمن يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

للاستعلام عن شروط التقدم للجائزة وشروط الإنتاج المقدم التوجه إلى الإدارة العامة للجوائز والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة (1 ش الجبلاية- الجزيرة- القاهرة).