بدء أعمال تحكيم مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة

بدأت لجنة تحكيم المسابقة فحص الأعمال المتقدمة للمسابقة تمهيدا لاختيار الأعمال المشاركة في المعرض والأعمال الفائزة، وذلك بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقلعة صلاح الدين.

وتكونت لجنة التحكيم عن منظمة الاسيسكو من الدكتور أسامة النحاس، وإيمان دجيل ونسيم عمر، وعن مصر جلال المسري، حسام دياب، مهندس استشاري محمد أبو سعدة، وبحضور دكتوره هايدي شلبي وعلاء شقوير الأمانة الفنية للجنة.

ومن المخطط أن معرض الصور المشارك في المسابقة سيكون فرصة للتعرف على التراث المعماري والعمراني بمدن العالم الإسلامي.

أوضحت إحصاءات المسابقة أن هناك إقبال كبير من المتسابقين في قسمي المسابقة، وجاءت الأعداد التي تقدمت للمسابقة كالتالي: القسم الأول: التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة.

وجاء عدد المتسابقين الذين تقدموا للمسابقة 339 متسابقا، اشتركوا بعدد 884 عملا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية، والقسم الثاني: التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو، واشترك في هذا القسم من المسابقة 103 متسابق بإجمالي عدد 268 عملا من 21 دولة.

موعد إعلان أسماء المشاركين في المعرض

ومن المقرر الإعلان عن المشاركين في المعرض يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، ويجرى إعلان الفائزين وتسليم الجوائز وافتتاح المعرض للأعمال المشاركة مع ختام الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي.

يذكر أن مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي تنظم هذا العام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي 2022.