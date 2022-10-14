3 محافظات تعلن الطوارئ لمواجهة موجة الطقس والأمطار غدا.. تعرف عليها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات جوية في حالة الطقس غدا وتراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية على أنحاء متفرقة من الجمهورية؛ لتعلن عدد من المحافظات عن رفع حالة الطوارئ وهم كل من الإسكندرية والغربية والبحيرة، بينما تتأهب باقي المحافظات الأخرى لاستقبال الأمطار من خلال انتشار سيارات شفط بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

رفع حالة الطوارئ في الغربية

وفي محافظة الغربية، جرى الإعلان عن رفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لسقوط الأمطار غدا على المحافظة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 80%، وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والمراكز بالتواجد ميدانيا ومتابعة سقوط الأمطار خاصة مع الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار.

طوارئ في الإسكندرية لمواجهة الأمطار

وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار غدا، وأكد المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي انتشار سيارات شفط المياه، وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول، والمتابعة المستمرة مع غرف العمليات ومعرفة أماكن شكاوى المواطنين من تجمعات مياه الأمطار للتدخل الفوري .

رفع درجة الاستعداد القصوى في البحيرة

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة غدا وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتواجد غطاء جميع المطابق والصفايات، والتواجد الميداني لسيارت الكسح لشفط الأمطار أولا بأول.