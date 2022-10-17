عبدالفتاح ندا.. صاحب رسالة «كوكب الأرض» إلى قادة العالم في جلاسكو

«هذه رسالتي من كوكب الأرض إلى قمة المناخ، أدعو قادة العالم لوضع مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار على رأس قائمة السياسات الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة»، كانت تلك الكلمات هي محور الرسالة التي وجهها الشاب المصري عبدالفتاح ندا، إلى ملوك ورؤساء ووزراء دول العالم في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP-26»، في جلاسكو بالمملكة المتحدة، مطلع نوفمبر من العام الماضي.

تغيير «المحنة» إلى «منحة حقيقية»

وفي كلمة مسجلة مدتها نحو دقيقتين، بثت عبر الإنترنت، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب ناشط المناخ المصري عن إيمانه بأن دعوته لإحداث تغيير في السياسات الاقتصادية على مستوى العالم قد تسهم في تحويل «المحنة» التي يمر بها العالم حالياً، نتيجة التداعيات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي طالت كل مناحي الحياة، إلى «منحة حقيقية»، تسهم في إنقاذ كوكب الأرض وتحسين حياة البشر.

ويُعد عبدالفتاح ندا أحد الشباب الناشطين في قضية التغيرات المناخية، وهو أيضاً رائد اعمال اجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، وقد تم اختياره ضمن ثلاثة شبان لتوجيه رسالة الشباب إلى قادة العالم، أحدهم من تشيلي، التي كان من المقرر أن تستضيف القمة السابقة «COP-25»، التي عقدت بالعاصمة الإسبانية مدريد، والثاني من المملكة المتحدة، والثالث من مصر، التي تستضيف قمة المناخ COP-27 بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

تحالف شبابي لرفع الوعي العالمي

وقال «ندا» في كلمته أمام قمة جلاسكو، إن «كوكب الأرض بات مهدداً بشكل كبير، بسبب التغيرات المناخية، يوماً بعد يوم، بل دقيقة تلو الأخرى»، مشيرا إلى أن النشطاء الشباب من مختلف دول العالم يتكاتفون سوياً، من أجل رفع الوعي العالمي تجاه مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة أن يدرك الجميع أن تلك المشكلات ليست رفاهية، وإنما تشكل مصير البشرية.

وخاطب الناشط الشاب القادة المشاركين في أكبر حدث سنوي للعمل المناخي في العالم، قائلاً إن كل قرار سيتم اتخاذه سيحدد مصير شعوب العالم، إما أن يضر بالبيئة في كوكب الأرض، أو يسهم في منحه فرصة أخرى للبقاء، وأكد أنه «قد حان الوقت لأن يبني قادة العالم جهودهم لوضع السياسات العامة، التي تضع أزمة المناخ في مقدمة أولوياتهم».

تدريب الشباب على ريادة الأعمال

وأشار عبدالفتاح ندا إلى أنه قضى 6 سنوات الأخيرة في العمل مع المواطنين في المجتمعات المحلية الأقل حظًا في التنمية، بعدد من المحافظات في مصر، من خلال تدريب الشباب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي باستخدام نماذج المشاريع الصديقة للبيئة، ووجد أن هناك الكثير من الفرص لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع الخضراء.

واختتم «ندا» كلمته بتوجيه رسالة باسم شباب مصر، قائلاً: «يأمل شباب مصر في ضيافة قمة المناخ التالية، ونرحب بكم في العام المقبل، لروية نموذج مشرف من جهود شباب مصر لحماية كوكبنا، وضمان مستقبل أفضل لكل من يعيش عليه، فقط تخيلوا ما يمكننا تحقيقه معاً، إذا وضعنا هذا الهدف كمهمتنا الجماعية».