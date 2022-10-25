طالبة بجامعة السويس تحصد 7 ميداليات في البطولة العربية لدراجات المضمار

نجحت ندى عبدالكريم، الطالبة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس، في حصد 7 ميداليات، في البطولة العربية للدراجات، تنوعت ما بين ذهبية وفضية.

البطولة أقيمت في القاهرة

وأقيمت البطولة العربية لدراجات المضمار في القاهرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجت مصر بلقب البطولة.

ندى حققت 3 ميداليات ذهب و4 فضية

وتفوقت الطالبة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس، خلال المنافسات وظهرت بمستوى متميز مكنها من الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضيات في البطولة العربية لدراجات المضمار.

رئيس الجامعة يهنئ الطالبة

ومن جانبه أرسل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ببرقية تهنئة للطالبة ندى عبدالكريم لحصولها على ٧ ميداليات بالبطولة العربية لدراجات المضمار، معربا عن شعوره بالاعتزاز والفخر بهذا الإنجاز.