سماع دوي انفجارات في كييف.. و«الجارديان»: إطلاق 40 صاروخا روسيًا

سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين، بحسب مسؤولين أوكرانيين وتقارير إعلامية محلية.

وقال أنطون جيراشينكو كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، إن 3 انفجارات على الأقل، دوت في البداية بأنحاء المدينة، بينما أُطلق 40 صاروخ كروز روسي على أوكرانيا، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

سبب الانفجارات غير معروف

وكتبت صحيفة «كييف إندبندنت»، على موقع تويتر: «سُمع دوي قرابة 7 إلى 8 انفجارات في كييف، في وقت مبكر من اليوم الإثنين»، لافتة إلى أن «سبب الانفجارات غير معروف حاليا».