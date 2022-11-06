مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: المرأة عنصر مهم في عملية التنمية

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن الحوار مهم لمصلحة مصر، إذ توجهه الدولة إلى المخالفين في الرأي لطرح الحلول سويًا لمواجهة مشكلات مصر، مضيفة أنه فرصة لم تتكرر.

وأضافت «عبيد» خلال جلسة نقاشية حول الحوار الوطني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإسكندرية، اليوم الأحد، أن المرأة عنصر مهم في عملية التنمية، موضحة أن صحة السيدات من ضمن القضايا السكانية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لها.

أصحاب دعوات إبقاء المرأة وراء دعوات زيادة الإنجاب

وأوضحت أن أصحاب دعوات إبقاء المرأة في المنزل هم أنفسهم الذين يقفون وراء دعوات زيادة الإنجاب.

«القناوي»: معظم السكان تحت سن 40 سنة

وأضاف أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معظم السكان تحت سن 40 سنة، لافتًا إلى أنها ميزة يجب استغلالها إذ أن مصر دولة شابة.

وأوصى عبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحضور بتناول كل مشكلات الإسكندرية في جلسة اليوم حتى يجرى التحدث عنها في جلسة الحوار الوطني.