3 أفلام مهددة بالرفع من دور العرض.. حققت 4 آلاف جنيه فقط أمس

تقترب 3 أفلام سينمائية من رفعها من دور العرض، خلال الأيام القليلة المُقبلة، بسبب ضعف الإيرادات في الأيام الأخيرة، وتذيلها القائمة في شباك التذاكر، بين الأفلام المُنافسة والبالغ عددها 10 أفلام.

1.6 ألف جنيه إيرادات فيلم «أشباح أوروبا»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ، عن حجم إيرادات هذه الأفلام الثلاثة، أمس الثلاثاء، موضحًا أنّ فيلم «أشباح أوروبا» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، حقق ألفا و600 جنيه، أما فيلم «حظك اليوم» لـ كريم قاسم، حقق ألفا و200 جنيه، فيما حقق فيلم «الهيبة» ألفا و500 جنيه.

2.6 مليون جنيه إجمالي إيرادات أشباح أوروبا

ويأتي إجمالي ما حققه فيلم «أشباح أوروبا»، لـ هيفاء وهبي، منذ طرحه بالسينمات على مدار الـ7 أسابيع الأخيرة، نحو 2.6 مليون جنيه، فيما حقق فيلم «حظك اليوم» نحو 360 ألف جنيه في شهر كامل، أما فيلم «الهيبة» حقق في 3 أسابيع، نحو 427 ألف جنيه.

«أشباح أوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وباسم سمرة وأروى جودة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويجري عرضه حاليا بجميع دور العرض السينمائية في مصر.