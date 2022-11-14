أستاذ مناخ: تمويل الدول الصناعية للمشروعات الخضراء في أفريقيا ليس «صدقة»

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ، إن المشاركين في «COP 27» توصلوا لنتائج مهمة، مثل إدارج بند الخسائر في المفاوضات، علاوة على تناول موضوعات التخفيف وليس التكيف فقط مع التغيرات المناخية، وهذا يشكل اعترافا وإلزاما على الدول المتقدمة بدفع التمويل اللازم نتيجة إحداث خسائر هائلة ومشكلات أمن غذائي بالدول النامية، مشيرًا إلى أن هذا التمويل «إلزام» وليس «صدقة» على الدول النامية.

تناول موضوعي التخفيف والتكيف يؤكد نجاح القمة بجدارة

وأضاف «أبوالمعاطي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تناول موضوعي التخفيف والتكيف، وصدور قرارات مُلزمة خاصة بهذين الملفين يؤكد نجاح القمة المصرية بجدارة، وهذا يشكل أول خطوة في الطريق الصحيح، متابعًا «إننا سنستغرق وقتا طويلا حتى نتكيف ويعود المناخ لطبيعته، بسبب تراكم الملوثات في الجو».

متوسط البصمة الكربونية للشخص الواحد 4 طن سنويًا

وتابع، بأن متوسط البصمة الكربونية للشخص الواحد 4 أطنان سنويًا، وبالتالي يجب على المواطنين تخفيف الانبعاثات الكربونية الخارجة منه، عن طريق تحويل نمط الغذاء الخاص بهم، من خلال تقليل كميات اللحوم والأسماك واستبدالها بالخضراوات.

ولفت «أبو المعاطي» إلى نجاح قمة المناخ في توعية المواطن المصري، وإدراكه لما يحدث في مجال التغيرات المناخية على مستوى العالم، وهذا سيكون له دور كبير في زيادة الاستجابة مع متغيرات المشكلة.