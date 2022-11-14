تعيين 832 شابًا في سوهاج خلال شهر.. بينهم 18 من ذوي الهمم

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 832 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 18 " من ذوي الهمم"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 34 فرصة عمل ، منهم 3 "من ذوي الهمم"، وذلك خلال شهر.

صرف إعانات الرعاية الاجتماعية

صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والذي أكد أن مديرية القوى العاملة قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بصرف 171 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 71 عاملا مشتغل، منها 103 ألف جنيه منحة مولود لعدد 51 عامل، ومبلغ 36 ألف جنيه لعدد 12 عامل منح زواج، وإعانة وفاة لعدد 2 عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لعدد 6 عامل غير منتظم بمبلغ 12 ألف جنيه. كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 119 ألفاً و 967 جنيه، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 1607 عاملاً من المسجلين بالمديرية، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 290 ألف و967 جنيها، فضلاً عن تعيين 435 شاب وفتاة عن طريق كعوب العمل المرتدة بمراكز المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وتحرير 15 انذارا لبعض المقاولين بالمواقع لعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

مراجعة عقود العمل

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 9 عقود للعمل بدولة الأردن، وعدد 7 عقود للمملكة العربية السعودية .

التفتيش على المنشأت

وأشار الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أنه تم التفتيش العمالي على 503 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وتم تحرير 21 محضراً ، و 64 إنذار، مشيرا إلى إقامة 2 ندوة لمكافحة الإدمان والتوعية بأضرار المخدرات، وعقد 3 ندوات زيادة إنتاج، و 2 ندوة مفاوضة جماعية، ، و 11 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 238 عاملا وعاملة .وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 857 شهادة قياس مستوى المهارة، و 857 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 138 منشأة، وإعادة التفتيش على 280 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضر سلامة مهنية، و غلق 5 منشآت، و إعطاء مهله لعدد 300 منشأة، وإحالة 6 منشآت للسلطة المختصة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 119 منشأة أخري .

تدريب وتأهيل الشباب

وفي مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، تم تدريب وتخريج عدد 26 فردا على الكهرباء، والسباكة الصحية، وجاري تدريب 14 على مهنة الخياطة، بالعربة المتنقلة بقرية " المشاودة " بمركز جرجا، وتم تدريب وتخريج 25 متدرب بالمراكز الثابتة " سوهاج، طهطا، الكوثر " على المهن المختلفة .