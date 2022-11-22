ملحمة استصلاح قرية صحراوية برفح.. 420 أسرة زرعوها خضر وفاكهة وقمح

تمكنت 420 أسرة من أهالي قرية شيبانة جنوب رفح في أقل من 6 شهور، من تحويل منطقة صحراء جرداء إلى واحة خضراء من الزراعات والأشجار والموالح والقمح والشعير؛ لتكتسي المنطقة باللون الأخضر.

يقول عبد الغفار سويلم أحد المزارعين من شباب القرية المهتمين بالزراعة لـ«الوطن»، إنه فور وصول الكهرباء وإعطاء المحافظ شارة البدء لمديرية الزراعة وشركة الكهرباء بمساعدة أهالي القرية وتوفير المنقوصات، قام الأهالي بحرث الأرض وزراعتها وسقيها بماء الآبار، وإنشاء هرابات، وهي غرف أسمنتية تتم تحت باطن الأرض لتخزين مياه الأمطار.

الأسر والحكومة اشتركت في عملية التشجير والزراعة

ويضيف عرفات الغوانمة أحد شباب قرية شيبانة لـ«الوطن»، أن جميع الأسر اشتركت في عملية الزراعة، وأن أهالي القرية على خبرة كبيرة بأمور الزراعة، وكانوا ينتظرون موسم الشتاء بفارغ الصبر ليبدأوا زراعة المحاصيل الشتوية.

وأضاف «الغوانمة»، أن مساحات الأرض بقرية شيبانة مشجعة، علاوة على خصوبة الأرض، وقد أثبتت التجارب أنه زراعة الزيتون واللوز والشعير والقمح، تشهد نموا كبيرا في تلك المناطق، ولذا كانت عملية الزراعة والنجاح مضمونة 100%، مشيرًا إلى أن أهالي القرية يطالبون مديرية الزراعة بمد صغار المزارعين بالتقاوي والبذور والمستلزمات الزراعية.

المحافظ يوجه بتقديم الدعم للأهالي

كما أكد إبراهيم أبو عليان أحد وجهاء رفح ومن سكان قرية شيبانة لـ«الوطن»، أن المحافظ زار المنطقة وأعطى تعليمات للأجهزة التنفيذية بتحمل مسؤلياتها تجاه القرى جنوب رفح، والعمل على زراعة جميع المناطق، موضحا أن تحقيق التنمية الزراعية هو عامل مشترك بين الحكومة والمواطن.

وطالب المحافظ المواطنين خلال لقائه بهم في قرية شيبانة منذ أسابيع، بسرعة العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس «تحضر للأخضر» وتحويل الصحراء إلى واحة خضراء، وهذا ما حققه أهالي القرية في فترة زمنية وجيزة.

بدورها أكدت مديرية الزراعة بشمال سيناء في بيان سابق لها أنه مدت أهالي القرى جنوب رفح والشيخ زويد بأكثر من 60 ألف شتلة زيتون، وزعت على الأسر والمزارعين، وتم بالفعل زراعتها، سواء من رجال الأعمال أو المديرية ومركز بحوث الصحراء برعاية ديوان عام المحافظة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك تعليمات بضرورة العمل على زراعة أشجار الزيتون على مناطق القرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد