مؤسسة «التأهيل النفسي للطالب ما قبل الجامعي» توضح تفاصيل المبادرة

قالت أسماء طلال مؤسس مبادرة التأهيل النفسي للطالب ما قبل الجامعي، إنّ الفكرة جاءتها من إجازة الصيف، موضحةً: «أنا لسه متخرجة ففكرت في الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعة، في هذا الوقت يكون الطلاب في مرحلة المراهقة ومرحلة التشتت، وعدم وجود وعي كامل بأهمية المرحلة الجامعية».

أجهز المادة العلمية بناءً على كورس تنمية بشرية

وأضافت مؤسس مبادرة التأهيل النفسي للطالب، خلال مداخلة هاتفية بالتليفزيون المصري: «أنا تخرجت، وبالتالي كان من المناسب أن أستغل الإجازة للحديث مع الطلاب حول تنظيم الوقت والتخطيط للمرحلة المقبلة، وأجهز المادة العلمية بناءً على كورس تنمية بشرية وأتعاون مع الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين».

ردود الفعل كانت إيجابية للغاية

وتابعت مؤسس مبادرة التأهيل النفسي للطالب «في هذه المرحلة، يسيطر القلق على الطلاب، حيث لا يعرفون السبيل إلى التخطيط الأمثل لمستقبلهم، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الوقت، وبالتالي فإننا نبدأ بالتخطيط للمبادرة وبشكل تطبيقي عملي بشكل أكبر لحل كل المشكلات ومناقشتها»، موضحة «كنت خائفة في البداية، لكن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية، والطلاب تفاعلوا معي بشكل إيجابي، تخرجت من كلية الإعلام وتعلمت هناك كيفية التحدث وإقناع الآخرين بأفكاري».

مؤسس المبادرة: المدارس تطلبني أكثر من ذلك

أكدت مؤسس مبادرة التأهيل النفسي للطالب: «سأتحدث مع الطلاب عن الأمور الخاطئة التي مررت بها ولا أريد منهم تكرارها، يجب ألا يكونوا مترددين، ولا إجبار على حضور المحاضرات، لكن أحمد الله على التفاعل الكبير، أخطط لإلقاء محاضرات مرتين في الشهر بكل مدرسة، لكن المدارس تطلبني أكثر من ذلك بكثير، وهو ما يشجعني على الاستمرار في المبادرة».