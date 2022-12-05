توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة مائية كثيفة في القاهرة الكبرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، من الثلاثاء وحتى الخميس، إذ حذرت من استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة وشمال وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، إذ تؤثر على الرؤية الأفقية، لذا يجب على السائقين على الطرق توخي الحذر.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، تراجع فرص سقوط الأمطار على نهاية الأسبوع الجاري، في حين تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضافت أن فصل الشتاء سيبدأ جغرافيا خلال 15 يوما من الآن، إذ نشهد تغيرات تدريجية في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 7 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 8 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.