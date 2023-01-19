«مذكرات نشال» لـ حسن الحلوجي يشارك في معرض القاهرة للكتاب 2023

أيام قليلة وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، تحت شعار «على اسم مصر: معا.. نقرأ.. نفكر .. نبدع»، إذ يبدأ 25 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل، ومن بين أحد أغرب العناوين، المشاركة في الدورة المرتقبة من المعرض، كتاب بعنوان «مذكرات نشال»، إعداد وتحقيق الكاتب حسن الحلوجي.

وقال الحلوجي عن الكتاب: عثرت على هذه المذكرات عند أحد باعة الكتب القديمة، بعد رحلة بحث أخرى عن النشال صاحب المذكرات، التي يحكيها باللهجة العامية المصرية، ومغامراته المثيرة، لاهثا وراءه في أماكن تغيرت ملامحها أو اندثرت.

المذكرات الأصلية تعود إلى عام 1930

وأضاف لـ«الوطن»: قمت بعمل تحقيق للنص الذي اكتشف معه الحياة في القاهرة قبل مائة عام، إذ تدور أحداث المذكرات بين بدايات القرن العشرين، وتحديدا في عام 1930، وهو تاريخ الطبعة الأولى من المذكرات، التي تكشف أيضا كيف كانت طباع الناس آنذاك، وكيف كانت أحوالهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ذلك الوقت.

وتابع «الحلوجي»: مذكرات نشال قصة انتقادية فكاهية، تعطي صورة من أخلاق وعادات النشالين وحيلهم في النشل، من قصة بطل وقائعها المعلم عبدالعزيز النص النشال المشهور، آنذاك، حتى أن صاحب جريدة لسان الشعب، طلب منه نشرها، فلبى ثم نشرها في هذا الكتاب، لما فيها من تفكه للقراء.

معلومات عن حسن الحلوجي

حسن الحلوجي كاتب وتشكيلي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2000، وبدأ الكتابة في جريدة القاهرة في عام 2004، وصدر له 11 مؤلفا بين القصص، والدراسات الاجتماعية، ومنها «كتاب الممنوعات» الفائز بجائزة أفضل كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.