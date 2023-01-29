إعلان تأهب جوي في مناطق أوكرانية وعقوبات ضد 3 شخصيات و182 كيانا

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب جوي في عدة مناطق بالبلاد، بينها منطقتي «كيروفوجراد» و«دنيبروبتروفسك» والجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء فيالعام الماضي 2022.

توتر على الحدود

وأعلن رئيس لجنة «الحدود البيلاروسية»، أناتولي لابو، أن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يزال متوترا، مضيفا أن هؤلاء ليسوا «حرس حدود» فقط، بل وحدات عسكرية أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصول حوالي 80 ألف شخص إلى بيلاروسيا من الأراضي الأوكرانية

وأشار لابو، إلى حشد «كييف» 17 ألف عسكري على الحدود، وأكد رئيس لجنة «الحدود البيلاروسية»، إلى وصول حوالي 80 ألف شخص إلى بيلاروس من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا لتنفيذ قرار مجلس «الأمن القومي والدفاع» بشأن فرض عقوبات على الكيانات القانونية والأفراد الذين تستخدمهم روسيا لنقل المعدات العسكرية والجنود بالسكك الحديدية.

وشملت العقوبات الأوكرانية 3 شخصيات و182 كيانا قانونيا تتعامل مع روسيا في النقل السككي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح لابو، أن الجانب الأوكراني لا يسمح للمواطنين بدخول الأراضي البيلاروسية رغم أن السلطات في «مينسك» مستعدة لاستقبالهم.

وكان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قال في قوت سابق، لقناة «فريدوم» على الإنترنت، إن بعض الشركاء الغربيين لـ«كييف» يتخذون موقفاً محافظاً تجاه شحنات الأسلحة

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عبر «تويتر»، وزيرة الخارجية الألماني أنالينا بيربوك، بـ«الحمقاء المفيدة»، على خلفية تصريحها بأن أوروبا في حالة حرب مع بلاده.

وبسبب مساعدات «برلين» لـ«كييف»، أصبح الجيش الألماني في حالة يرثى لها أكثر من أي وقت مضى، وفقا لما ذكرته صحيفة «إيكونوميست» البريطانية، مشيرة إلى أن مخزونات الأسلحة والقذائف تكفي لبضعة أيام فقط.

وأضافت «إيكونوميست»، أن بين 350 «مدرعة بوما»، تعمل 150 فقط.