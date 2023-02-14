إشادات بأغنية بطمن عليك لعمرو دياب: «اللحن حكاية متتوصفش»

إشادات عديدة وردود أفعال إيجابية وجهها الجمهور لأغنية بطمن عليك للهضبة عمرو دياب، بعد ساعات من طرحها عبر خدمات إحدى شركات خطوط الهواتف المحمولة على عدد من المنصات الإلكترونية المتخصصة في الموسيقى، بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتوالت تعليقات المستمعين على أغنية بطمن عليك لـ عمرو دياب، حيث قال أحد المتابعين: «فعلا مفيش كلام يوصف جمال الكلام واللحن والموسيقى والإحساس والصوت خيال»، وأضاف آخر: «اللحن وصوت عمرو دياب حكاية متتوصفش»، وجاء من ضمن التعليقات: «موسيقي وكلمات فوق مستوى الجمال والله»، «تحفة فنية بجد مع صوت الهضبة اللي لا يقارن».

أغنية بطمن عليك لـ عمرو دياب

وقارن عدد من الجمهور أغنية بطمن عليك لـ عمرو دياب بأعماله القديمة التي قدمها في التسعينات وبداية الألفينات، حيث توالت التعليقات: «أغنيه تاخدك لأغاني التسعينات»، «الأغنية رجعتنا لعمرو دياب الأسطوري بداية الألفينات».

كلمات أغنية بطمن عليك عمرو دياب

أنا بطمن عليك..

مش عايز حاجة منك غير بس أنك ترد..

أنت كويس بجد ؟

مش ناقصك أي حاجة.. مش ناقصك أي حد

يا بعيد عن عيني

يا عيني.. بعيد

بالقلب أنا بسلم

مادام عز السلام بالإيد

مش بحكي عن الرجوغ

مش ده الكلام.. ولا ده الموضوع

أنا بس بطمنك..

مهما يحصل ما بينا في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش أنا اللي هفكرك

أنا عايزك تبقى عارف

أنا لسة بقدرك