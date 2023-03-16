الفائزة بالأم المثالية 2023 في السويس.. لم تستسلم لمرضها وحصلت على الدكتوراه

حصلت مرفت السيد محمد على، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بمسابقة الأم المثالية 2023، التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى، داخل محافظة السويس، نظرا لقصة كفاحها طوال حياتها.

ابنتها الأولى حاصلة على بكالوريوس علوم

وتزوجت مرفت السيد محمد، البالغة من العمر 60 عاما، منذ 35 سنة، وهي حاصلة على ليسانس آداب لغة عربية، بالإضافة إلى حصولها على دكتوراه في الفلسفة، وتعمل حاليا مُدرسة ثانوي بمحافظة السويس، ولديها 3 أبناء، الأولى حاصلة على بكالوريوس علوم، والثاني حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي، والابن الثالث حاصل على بكالوريوس تربية.

وتزوجت «مرفت» لعام 1988م، بحسب بيان عن وزارة التضامن، وبعد مرور ثلاث سنوات من زواجها أصيب الزوج بالفشل الكُلوي، وكان يقوم بالغسيل الكُلوي ثلاث مرات أسبوعياً، كافحت الأم من أجل رعاية الأبناء ورعاية زوجها المريض بجانب عملها، بالرغم من ضيق الحال في ذلك الوقت، وكان الزوج يعمل موظف بإحدى الهيئات.

وبحسب بيان عن وزارة التضامن، فأكرمها الله وحصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس علوم وتعمل مهندسة كيميائية بشركة وتزوجت وأنجبت، تخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس علاج طبيعي، والابن الثالث تخرج وحصل بكالوريوس تربية.

أصيبت بالفشل الكلوي وأجرت زراعة كلى

مرضت الأم أيضا بالفشل الكُلوي وفي عام 2019 م قامت بإجراء عملية زرع كُلى، وأهتم أبنائها بها مع الزوج رغم مرضه حتى تحسنت حالتها الصحية وواصلت مسيرتها في الحياة، واستكملت الأم دراستها وحصلت على دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بدرجة امتياز.

ووفق بيان عن وزارة التضامن، فإنه تم نشر رسالتها على مستوى الجامعات، وللام دور بارز في العمل، وما زالت تعطى لأولادها نموذجا في الكفاح والتعلم.