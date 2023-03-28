إصابة 5 أشخاص بمشاجرة بسبب لعب الأطفال بالصواريخ في السويس

أصيب 5 أشخاص بين عائلتين بينهم نسب ومصاهرة في القطاع الريفي بمحافظة السويس، بسبب لعب الأطفال بصواريخ رمضان وتعرض أحدهم للإصابة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، بلاغًا بوقوع مشاجرة بين بحي الجناين في السويس، بسبب قيام أحد الأطفال بإلقاء الألعاب النارية نحو آخرين، وتسبب في إصابة أحد الأطفال بجرح في الوجه، ووقعات المشاجرة بين عائلتين بينهم نسب على أثر ما حدث.

على الفور تم توجيه قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب المشاجرة بين العائلتين، مما أسفر عن في إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق في السويس تكليف أجهزة الأمن بإجراء تحريات موسعة عن المتهمين في المشاجرة التى وقعت بين العائلتين بحي الجناين بالسويس، التي أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، بسبب لهو الأطفال، وكلفت جهات التحقيق أجهزة الأمن بإجراء تحريات موسعة عن أطراف المشاجرة وضبطهم وإحضارهم لمثوليهم أمام جهات التحقيق.

حملات موسعة على أكشاك تجارة الألعاب النارية

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن في السويس قد شنت حملة موسعة على الأكشاك والمحال التجارية التي تقوم بالاتجار في الألعاب النارية وسط توجيهات من اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس باستمرار تنفيذ الحملات الأمنية لمنع تداول وبيع الألعاب النارية في جميع مناطق المحافظة حفاظا على سلامة المواطنين.