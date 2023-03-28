قائمة الأكثر مشاهدة لدراما 2023 على «Watch It».. «الكبير أوي» في المقدمة

مازالت أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متصدرة الترند، خلال الأسبوع الأول من دراما رمضان 2023، ويرصد «الوطن» قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة «watch It».

وتصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة، مسلسل «الكبير أوي» لأحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد، والمسلسل ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية.

وفي المركز الثاني جاء مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان وزينة وهالة صدقي ومى كساب وإيمان العاضي والمسلسل ينتمي إلى الدراما الشعبية وتدور أحداث المسلسل في حى السيدة زينب.

أما المركز الثالث فكان من صالح مسلسل «الكتيبة 101»، والمسلسل من نوعية المسلسلات الوطنية التي تتحدث عن بطولات القوات المسلحة.

وجاء المسلسل الكوميدي «كشف مستعجل» لمصطفى خاطر وتوتا وهنادي مهنا وإلهام وجدي في المركز الرابع، أما المركز الخامس فكان من نصيب مسلسل «سره الباتع» لخالد يوسف وبطولة كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع وغيرهم من الفنانين.

ترتيب المسلسلات الكوميدية

وفي المرتبة السادسة فاحتله المسلسل الكوميدي «الصفارة» لأحمد أمين وآية سماحة، أما المركز السابع كان من نصيب مسلسل «ضرب نار» لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الشعبية المعتمدة على الصراعات.

ترتيب مسلسلات رمضان 2023

و«سوق الكانتو» لأمير كراراة ومى عز الدين وفتحي عبد الوهاب كان في المركز الثامن والمسلسل من نوعية المسلسلات الشعبية والتي تدور في زمن قديم.

وفي المركز التاسع جاءت يسرا بمسلسل «1000 حمد لله على السلامة» والمسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية اللايت، يشاركها محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، عنبة، آدم الشرقاوي.

والمركز العاشر جاء مسلسل «سيرة الإمام» لخالد النبوي وأروى جودة وفرح بسيسو ومن إخراج الليث حجو.