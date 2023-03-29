يرغب العديد من المشاهدين في معرفة موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، بطولة محمد رمضان الذي يجسد فيه شخصية «جعفر العمدة»، الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني الجاري، وهو رجل متزوج من 4 سيدات، وبسببهم يدخل في عدة مشكلات، واستطاع المسلسل خلال حلقاته الأولى، لفت انتباه عدد قطاع كبير من الجمهور، وانتظار أحداثه التالية.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم

ونستعرض خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له بشكل يومي، من السبت لـ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا، ويتم إعادته أكثر من مرة على القناة ذاتها، الساعة الخامسة صباحًا في اليوم الثاني، والإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا ربع مساء،

ويأتي المسلسل على قناة DMC دراما في الساعة 6:15، والإعادة الأولى في تمام 1:30 بعد منصف الليل، والمرة الثانية في 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، مي كساب، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، ولمى كتكت، وعصام السقا، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.