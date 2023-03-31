أسعار تذاكر دخول المصريين لمتحف الحضارة أول نوفمبر.. «تبدأ من 40 جنيه»

أعلن المتحف القومي للحضارة بالفسطاط الأسعار الجديدة لتذاكر دخول المتحف والتي سيتم العمل بها بداية من شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تلك الأسعار جاءت على النحو التالي:

أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة بداية من 1 نوفمبر

1- بالنسبة للزائر الأجنبي والعربي فإن سعر التذكرة يبلغ 500 جنيه.

2- بالنسبة للطالب الأجنبي والعربي، فإن سعر التذكرة يبلغ 250 جنيه.

3- بالنسبة للزائر المصري، فإن سعر التذكرة يبلغ 80 جنيها.

4- بالنسبة للطالب المصري فإن سعر التذكرة يبدأ من 40 جنيها.

زيادة الموارد المالية لمتحف الحضارة

ومن جهته قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، خلال الخطاب الذي أرسله للاتحاد المصري للغرف السياحية الذي أرسله بدوره للغرف التابعة له، إنه في إطار سعى إدارة المتحف لزيادة موارده المالية فقد قرر مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة خلال جلسته رقم 16 التي انعقدت يوم 2 مارس الجاري زيادة أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين والعرب بداية من 1 نوفمبر المقبل.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المجلس الأعلى للآثار وافق على تطبيق زيادة أسعار زيارة العديد من المناطق الأثرية والمتاحف وذلك بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل.