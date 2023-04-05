الأمن يداهم محطة بث تليفزيوني تغطي 10 كيلومترات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، أنشأ وأدار محطة بث تليفزيوني سلكية، ومحل بيع مستلزمات كسر الشفرة.

وأوضحت التحريات، أنّ المتهم استقبل العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ويُعيد بثها دون ترخيص، لبث المحتوى المقرصن وغير مجاز رقابيا، نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

استهداف مقر الشبكة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف مقر الشبكة والمحل المُشار إليهما وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على «وحدة معالجة مركزية محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة، وهاتف محمول محمل عليه دلائل تشير إلى نشاطه، و11 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية».

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، علما بأنّ الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تغطي مسافة 10 كيلومترات، وتقدم الخدمة لنحو 3000 مشترك نظير مبلغ مالي شهري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.