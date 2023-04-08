هل براءة المتهم في قضية إيصال الأمانة تهدر حق صاحبه؟.. قانوني يجيب

يعتبر إيصال الأمانة من أهم وأكثر الأوراق العرفية المتداولة في إثبات الحقوق بين المواطنين، بالإضافة إلى أن معظم محاكم الجنح مكتظة بجرائم خيانة الأمانة بسبب ايصالات الأمانة، وحرصًا منا على نشر الثقافة القانونية نرصد لكم في النقاط التالية بعض النصائح المهمة التي يجب مراعاتها في حالة تبرئة المتهم في إيصال الأمانة.

جنحة إيصال الأمانة

قال محمد سلامة المحام، يظن العديد من المواطنين انه في حالة رفع جنحة إيصال أمانة ضد شخص ما وتمكن المتهم من الحصول على البراءة فإن قيمة الإيصال غير مستحقة وأن حق صاحب الإيصال قد أهدر، كون صاحبه إذا حاول رفع جنحة مرة أخرى سيتم الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.

إقامة دعوى مطالبة مدنية

وأوضح سلامة في تصريحات للوطن، أن هذا الاعتقاد غير صحيح فيمكن لمقيم الإيصال أن يلجأ لطريقة أخرى، وهي رفع دعوي مطالبة مدنية بقيمة الإيصال، وذلك وفقاً لحكم محكمة النقض رقم 12468لسنة 86 قضائية.