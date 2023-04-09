أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الغربية والأوراق المطلوبة.. تهم الكثير من الشباب المقبلين على الزواج، في جميع المحافظات، بينها محافظة الغربية، حيث تعد من أهم الأوراق اللازمة من أجل عقد القران وإتمام الزواج.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، الأماكن والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الغربية

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية لـ«الوطن»، إن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج بمحافظة الغربية، يبلغ عددها 11 مركزا، وهي الإدارة الصحية بمركز كفر الزيات، والإدارة الصحية بالسنطة، والإدارة الصحية بزفتى، والإدارة الصحية بقطور، والإدارة الصحية ببسيون، والإدارة الصحية بأول وثان المحلة، والإدارة الصحية بأول طنطا، وثان طنطا بها مركزين.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

أضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الغربية والأوراق المطلوبة، تهم المقبلين على الزواج، حيث يخضعون إلى مجموعة من التحاليل وهي كالتالي:

- تحليل الأمراض الوراثية

- تحليل فيروسات b- c ايدز hip

- تحليل فصيلة وrh

- سكر عشوائي وهيمجلوبين

- طول ووزن، وضغط

- 28 سؤال استبيان حول الحالة النفسية

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

وأوضح أن تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 220 جنيه، عبارة عن 180 جنيه رسوم التحاليل، و40 جنيها رسوم طباعة، وأن فترة تسليم الشهادة خلال 14 يوما، ويتم استخراجها من أي مركز بالجمهورية.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وأشار «بلبل»، إلى ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص وتكون سارية، مع إحضار صورة ضوئية منها، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطرف الآخر، والتوجه إلى أقرب مركز فحص، ويتم تسليم الزوج والزوجة كلا منهما الشهادة الخاصة بهما، بشكل شخصي، أو بتوكيل رسمي، ويتم الحصول على إقرار كلا منهما على ضرورة إخبار الطرف الآخر بنتيجة الفحص.

مدة صلاحية شهادة الزواج

أكد وكيل الوزارة، أن مدة صلاحية شهادة فحص المقبلين على الزواج 6 أشهر فقط، منذ تاريخ إصدارها، يمكن في خلال تلك الفترة تقديمها إلى المأذون، لعقد القران، ولا بد من إجراء الفحص قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، وذلك من أجل الحصول على نتائج التحاليل.