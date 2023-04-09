تجديد حبس سائق بتهمة الترويج للمواد المخدة في الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس سائق 15 للمرة الثانية؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائه المتعاطين بدائرة قسم شرطة الشروق، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لإعداد تقرير عنها.

حملة امنية وراء سقوط تاجر مخدرات

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، فقد تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة «قيادته وملك والده»، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت1،500 كجم، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

قال المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.