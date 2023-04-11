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موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة على قناة الحياة اليوم

كتب:

مريم جاد
01:01 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

نالت الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، الذي يعرض على قناة cbc إعجاب المشاهدين، خاصة بعد نجاح يسرا وأسرتها في الوصول إلى الجدة سوسو في دمياط، وحضورهم فرح مصري وارتداء ملابس على ذوق فوقيه.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد