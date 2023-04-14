الأقباط يحتفلون بالجمعة العظيمة اليوم.. 12 ساعة صلاة أطول طقوس الكنيسة

يحتفل الأقباط، اليوم، بالجمعة العظيمة، الذي شهد صلب السيد المسيح وموته على الصليب، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتختتم الكنيسة في هذا اليوم أسبوع الآلام، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد الأحد 16 أبريل الجاري.

الجمعة العظيمة.. أطول طقوس الكنيسة

وتعد الجمعة العظيمة من أطول الطقوس التي تصلى في الكنيسة، حيث تبدأ الصلاة من السادسة صباحا حتى السادسة مساءً، وتذكر الكنيسة من خلال قراءاتها يوم الجمعة العظيمة، أحداث صلب وتعذيب السيد المسيح على الصليب، ومحاكمته وموته ودفنه بيد يوسف الرامي، كما جاء في الإنحيل.

ويسود الكنيسة خلال جمعة الآلام، الطقس الحزين، إذ يرتدي الكهنة والشمامسة الملابس السوداء، وتتشح الكنيسة بالشارات والستائر السوداء، حزنًا على صلب المسيح.

وينفرد يوم الجمعة العظيمة، بكونه أطول طقس في الكنيسة إذ يتسغرق 12 ساعة متصلة تصلي فيها الكنيسة صلوات السواعي الخامسة الأولى، وتقرأ مزامير للنبوءات من العهد القديم، وألحان بالطريقة الحزينة التي تشير لحالة الحزن والآلام التي تعيش فيها الكنيسة قبل الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

ضوابط حضور صلوات الجمعة العظيمة

فيما أصدر القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ضوابط حضور الاحتفال بالجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي:

- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

- دخول المصلين من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.