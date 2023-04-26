أحمد محسن: قرار السيسي بمضاعفة موازنة برامج الحماية الاجتماعية يخفف أعباء المعيشة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الحماية الاجتماعية، تحرك حكيم من جانبه، وقرار في منتهى الأهمية، يخفف أعباء المعيشة ويستجيب لضغوط اقتصادية عالمية هائلة.

موازنة الحماية الاجتماعية

وأشاد محسن، في تصريح له اليوم، بتوجيه الرئيس السيسى، رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، دفع واحدة، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين ويؤكد الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتشمل مزيدًا من الأفراد وعشرات الآلاف من الأسر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الأزمات العالمية المتلاحقة، وارتفاع مستوى التضخم العالمي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الأسعار، فإن التحرك الحكومي المصري بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس السيسي، يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها لمواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

مجلس الشيوخ

وأردف النائب، أن هناك طفرة في مختلف برامج الحماية الاجتماعية بقيادة الرئيس السيسي سواء في زيادة المعاشات أو في الوصول بعدد الأسر في تكافل وكرامة لخمسة ملايين أسرة مصرية، وغيرها من مختلف برامج الدعم وهو ما حقق معادلة التوازن طوال سنوات الاصلاح المالي والاقتصادي الماضية.

وشدد النائب أحمد محسن على أن العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب، وقرارات تخفيف أعباء المعيشة من جانب الدولة المصرية، تساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها، وينتصر لملايين الأسر المصرية واحتياجاتها.