«نواب»: الأداء الإعلامي لقنوات «المتحدة» ينتصر للاستقرار في البلد الشقيق

أشاد عدد من السياسيين والنواب بالأداء الإعلامى لقنوات «المتحدة»، وما تمتّعت به من توازن واحترافية وانتصار للدولة الوطنية والاستقرار. وقال النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الإعلام المصرى بذل مجهوداً كبيراً خلال تغطية أحداث السودان على مدار الساعة، مشيداً بدور وسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة، واتباعه منهجية الدولة الوطنية فى عدم التدخّل فى الشأن الداخلى للدول الأخرى والحفاظ على الحيادية بين الأطراف المتنازعة، مضيفاً: «حرص الإعلام المصرى على نقل الصورة دون انحياز ودون تدخل، فدور الإعلام هو نقل الحقائق مجرّدة من التزييف أو الانحياز».

وأوضح «عفيفى» أن قنوات «المتحدة» وصلت إلى مرحلة من الاحترافية تمكنها من نقل الأحداث بحيادية وتترك للمشاهد الحكم على الواقع، ودورها فى تغطية أحداث السودان دليل على ذلك، مشيداً بالتطور التكنولوجى الذى تشهده القنوات، والذى جعل العالم قرية صغيرة، والوصول إلى المعلومة أكثر سهولة. وأكد أهمية استمرار وسائل الإعلام فى اتباع الحيادية فى نقل الأخبار، دون انحياز أو تدخل فى الشأن الداخلى للدول، لأن ذلك يخلق حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، ونوعاً من التوتر فى العلاقات بين بعض الدول.

«عفيفي»: «المتحدة» تتعامل باحترافية وحيادية في نقل الأحداث

بدوره، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن التوازن وعدم الانحياز لأى طرف من أطراف الصراع، هو أهم ما يميز إعلام الشركة المتحدة، التى أسهمت فى تغليب الحوار والحلول السياسية، حرصاً على الانتصار للدولة الوطنية والاستقرار فى البلد الشقيق، وأن تظل الأزمة شأناً داخلياً، مضيفاً لـ«الوطن»: «الموضوعية التى التزمت بها القنوات المصرية المعنية بالتغطية الإعلامية، والتوازن فى طرح المعالجة الخاصة بالشأن السودانى، هى انعكاس واضح لأن السياسة المصرية المتوازنة مبنية على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخّل فى شئون الآخرين، وللأسف بعض الدول تستغل أبواقها الإعلامية من أجل تمرير رسائل إعلامية تخدم مصالحها وأهدافها، إلا أن مصر لم تلعب هذا الدور أبداً، فالهدف الرئيسى لها هو الحفاظ على أمن واستقرار دولة شقيقة».

«محسب»: صوت مصر المتميز إقليمياً

وأكد «محسب» أن «القاهرة الإخبارية» تعد صوت مصر إقليمياً، والتى تمكنت من تقديم تغطية إعلامية مميزة تعتمد على المعلومات الموثّقة والبث المباشر من قلب الحدث، ونشر البيانات الرسمية، وهو ما شكّل عنصر جذب للمواطن العربى، مؤكداً أن القناة أثبتت قدرة مصر على إطلاق قناة إقليمية قادرة على تقديم تغطيات إعلامية على قدر الحدث ملتزمة بكل معايير العمل الإعلامى المهنى، متوقعاً أن تنجح القناة فى توسيع دائرة تأثيرها عربياً خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة تبذل ما فى وسعها من جهود لنقل الصورة كاملة، وكل ما تتمكن وسائل الإعلام المصرية المختلفة التابعة للمتحدة من نقله وتغطيته، تقدمه للشاشة فى أسرع وقت. كما أشادت بالجهود المبذولة من قِبل «المتحدة» لدعم مراسليها وصحفييها أثناء أداء عملهم فى التغطية، حيث تمكنت من نقل الحقيقة مجردة بشكل حرفى ومبدع. وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الاستمرار على الحيادية فى التغطية، وتحرى الدقة فى اختيار الألفاظ المستعملة وتجنّب استعمال الكلمات التى قد تحمل أكثر من معنى، والتحفّظ فى التغطية بجميع أشكالها المختلفة، لحساسية الوضع فى السودان.