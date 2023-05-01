إزالة 100 تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 21 بالقليوبية

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديريه أمن القليوبية، لشن حملة مكبرة على عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة أمس الأحد، ما أسفر عن إزالة 14 حالة تعد على النيل بمساحة 247م2 بمركز ومدينة بنها.

حملات مكبرة بمراكز القليوبية لإزالة التعديات

كما شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة بمراكز القناطر الخيرية وقليوب وكفر شكر وطوخ والخانكة وشبين القناطر والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، أسفرت عن إزالة 45 حالة تعد على مساحة 21 قيراط تقريبا، ليصبح إجمالي ما تم إزالته حتى الآن 59 حالة تعد أمس الأحد.

الإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة

يذكر، أن محافظ القليوبية كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.