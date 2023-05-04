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ليلى غفران: أهدي أغنية «أنا كده عجباني» للجمهور المصري

كتب:

محمود الرفاعى
06:20 م | الخميس 04 مايو 2023
ليلى غفران

ليلى غفران

انتهت الفنانة ليلى غفران من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية لتقدمها لجمهورها المصري والعربي بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية والغنائية.

ليلى غفران: نشر الأغنية عبر يوتيوب والمنصات السمعية

قالت ليلى في تصريحات لـ«الوطن» إن «أغنيتي الجديدة تحمل اسم أنا كده عجباني، وهي باللهجة المصرية، وعملت عليها خلال الأسابيع الماضية، ولكن لم أحدد بعد الموعد النهائي لطرحها».

وأشارت ليلى غفران إلى أن الأغنية سيتم إطلاقها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافة إلى المنصات السمعية المعروفة، مؤكدة أنها ستكون مفاجأة لجمهورها.

ليلى غفران: أحضر لبرنامج فني 

وكشفت عن استعداداها لتقديم برنامج فني جديد ولكنها فضلت عدم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام الجارية، حتى يكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن الفنانة ليلى غفران اختفت عن الساحة بالتزامن مع فترة كورونا والتداعيات التي شهدها العالم بسبب هذه الجائحة. 

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