حبس عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطلين شديدي الخطورة لاتهامهما بتجارة المخدرات ومقاومة السلطات بعد أن تبادلا الرصاص مع أجهزة الأمن خلال ضبطهما، حيث أصيب أحدهما وجرى فرض الحراسة عليه بالمستشفى محل علاجه، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات.

ضبط عنصرين شديدا الخطورة بالقليوبية

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية داهمت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وكرا إجراميا اختبأ بداخله عنصرين شديدي الخطورة لاتهامهما بتجارة المخدرات وبادر المتهمين بإطلاق النار على القوات التي تعاملت معهم بالمثل مما أسفر إصابة أحدهما وضبط الآخر وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

تفاصيل ضبط عنصرين شديدا الخطورة

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتي مخدرات محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما فى 18 قضية أبرزها مخدرات وسلاح و سرقة و مقاومة سلطات مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار ناري تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وعثر بحوزتهما على بندقية آلية وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار و3 أسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جرامًا، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وأوضح أحمد عبد السلام محامي، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات بجانب عقوبة مقاومة السلطات وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص.